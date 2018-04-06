Гвардиола: возможное чемпионство «Сити» после дерби — совпадение, это не главное

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча АПЛ с « Манчестер Юнайтед », в котором его команда в случае победы станет чемпионом Англии.

«Поражение в среду было большой неудачей, но мы будем стараться. «Ливерпуль» сыграл так, как всегда играет на своём поле. Сегодня днём у нас тренировка — она покажет, готов ли играть Агуэро.

Впереди три важнейших матча — против «Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Мы должны быть уверены, что игроки в хорошей игровой форме. Сегодня мы готовимся к дерби. Мы близки к завоеванию титула. То, что мы можем стать чемпионами после дерби, — совпадение, и это не главное. Главное — приложить все усилия для победы.

В трудные минуты поддержка со стороны болельщиков играет большую роль. Мы можем рассчитывать на наших болельщиков", — цитирует специалиста официальный «твиттер» клуба.