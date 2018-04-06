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Хосеп Гвардьола: «Возможность выиграть титул в дерби — совпадение»
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Хосеп Гвардьола: «Возможность выиграть титул в дерби — совпадение» 

Спорт-Экспресс 46 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сказал, что его команда приложит все силы, чтобы обыграть "Манчестер Юнайтед" в матче 33-го тура чемпионата Англии. В случае победы «горожане» досрочно завоюют титул.
— Нас ждут три очень важных матча — против «Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», — цитирует Гвардьолу пресс-служба «Манчестер Сити». — Мы должны быть уверены в том, что игроки находятся в хорошей форме. Сейчас мы готовимся к дерби и близки к завоеванию титула. Тот факт, что мы можем выиграть чемпионат в матче с «Юнайтед» — совпадение. Это не самое главное. Важнее — приложить все усилия для победы.
В непростые минуты поддержка болельщиков очень важна. Мы можем рассчитывать на них.
Напомним, 4 апреля «Манчестер Сити» разгромно проиграл «Ливерпулю» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 10 апреля. В чемпионате Англии «горожане» после 31 тура набрали 84 очка. Отрыв от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» составляет 16 очков.
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