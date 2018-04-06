Ещё
Зеедорф высказался о работе Гаттузо у руля «Милана»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зеедорф высказался о работе Гаттузо у руля «Милана» 

Soccer News 29 минут назад
Фото: Soccer News
«Думаю, что главное различие между мной и Гаттузо — это состояние клуба. Когда я возглавлял „Милан“, было неспокойное время. Я заплатил за вещи, которые не относились к футболу. Тогда было общее чувство запутанности, которое продолжалось вплоть до продажи клуба. Я был очень расстроен и разочарован тем, что не остался дольше на посту главного тренера. Мне жаль, потому что я завершил карьеру игрока для того, чтобы тренировать „Милан“, которому было тяжело. Мы набрали 35 очков в 19 матчах, но дело было не только в этом. Я рад, что Гаттузо стал более стабилен, и в этом заключается разница. Я счастлив, что у болельщиков появилось чувство определённости. Они начали наблюдать за улучшенным „Миланом“ — цитирует Зеедорфа Football Italia.
Отметим, что по итогам 30 туров „Милан“ занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 51 очко.
Soccer News: последние новости
Оливер Кан назвал идеального главного тренера для "Баварии" "Наполи" стал еще одним претендентом на тренера "Шахтера" Оспина и Мхитарян не сыграют против "Саутгемптона"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты2
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение