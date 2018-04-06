Ещё
Хосеп Гвардиола: Совпадение, что «Манчестер Сити» может завоевать титул после дерби
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хосеп Гвардиола: Совпадение, что «Манчестер Сити» может завоевать титул после дерби 

Советский спорт 28 минут назад
— У нас осталось три больших игры — против «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Мы должны быть уверены, что игроки в хорошей игровой форме. Мы готовимся к победе дерби.
Хосеп Гвардиола: Не думал, что такой уважаемый клуб, как «Ливерпуль», пойдет на такое
Мы близки к чемпионству. Это совпадение, что мы может завоевать титул после дерби. И это не имеет особого значения, главное — мы должны сделать все для победы в этой встрече, — передает слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.
Напомним, что встреча двух команд состоится 7 апреля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнется в 19:30 по московскому времени.
Советский спорт: последние новости
Владимир Пономарев: Головин играет в дворовый футбол Тайрон Лю: Грин будет выходить в старте в матчах плей-офф Комбаров вернулся в общую группу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать запрещенные препараты2
Ягудин с женой попали в больницу22
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»90
«Просто выйди и сразись с Хабибом»1
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»319
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение