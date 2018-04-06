Хосеп Гвардиола: Совпадение, что «Манчестер Сити» может завоевать титул после дерби

— У нас осталось три больших игры — против « Манчестер Юнайтед », «Ливерпуля» и «Тоттенхэма». Мы должны быть уверены, что игроки в хорошей игровой форме. Мы готовимся к победе дерби.

Хосеп Гвардиола: Не думал, что такой уважаемый клуб, как «Ливерпуль», пойдет на такое

Мы близки к чемпионству. Это совпадение, что мы может завоевать титул после дерби. И это не имеет особого значения, главное — мы должны сделать все для победы в этой встрече, — передает слова Гвардиолы официальный «твиттер» клуба.

Напомним, что встреча двух команд состоится 7 апреля на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и начнется в 19:30 по московскому времени.