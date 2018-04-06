Районный турнир по дартсу среди пенсионеров прошел в Аэропорте

В помещении центра досуга и спорта «Орбита» на улице 8 Марта прошел районный турнир по дартсу среди жителей Аэропорта. Мероприятие организовали в рамках городской спартакиады пенсионеров. Об этом рассказала представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина

— Каждый игрок должен был выполнить по 10 подходов по три броска в упражнении «Набор очков». Победительницей среди женщин стала Елена Шлегель, второе место заняла Елена Степановна, бронза досталась Алле Маяковой. Среди мужчин турнир выиграл Сергей Рулев , вторым стал Геннадий Гедеонов, третье место у Анатолия Футорянского, — поделилась Копейкина.

По окончании соревнований всем участникам, занявшим призовые места, были вручены грамоты и подарки. (мю)