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Районный турнир по дартсу среди пенсионеров прошел в Аэропорте
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Районный турнир по дартсу среди пенсионеров прошел в Аэропорте 

Управа района Аэропорт города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
В помещении центра досуга и спорта «Орбита» на улице 8 Марта прошел районный турнир по дартсу среди жителей Аэропорта. Мероприятие организовали в рамках городской спартакиады пенсионеров. Об этом рассказала представитель «Орбиты» Екатерина Копейкина.
— Каждый игрок должен был выполнить по 10 подходов по три броска в упражнении «Набор очков». Победительницей среди женщин стала Елена Шлегель, второе место заняла Елена Степановна, бронза досталась Алле Маяковой. Среди мужчин турнир выиграл Сергей Рулев, вторым стал Геннадий Гедеонов, третье место у Анатолия Футорянского, — поделилась Копейкина.
По окончании соревнований всем участникам, занявшим призовые места, были вручены грамоты и подарки. (мю)
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