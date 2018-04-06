Порядка 2,5 тыс. человек обеспечат безопасность на футбольных матчах в Москве 8 и 9 апреля

В Москве порядка 2,5 тысяч сотрудников безопасности задействуют в обеспечении порядка на матчах 8 и 9 апреля, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

8 и 9 апреля 2018 года в Москве состоятся два матча чемпионата России по футболу. 8 апреля на стадионе «РЖД Арена» состоится матч между командами «Локомотив» — «Ростов», 9 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» — матч между командами «ЦСКА» — «Динамо».

«Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионах и прилегающих к ним территориях задействуют наряд численностью порядка 2,5 тысяч человек: сотрудников полиции и Росгвардии — около 1,5 тысяч человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб — порядка 1 тысячи человек, также будет задействовано около 200 народных дружинников», — говорится в сообщении.

В рамках реализации обеспечения безопасности и общественного порядка стадионы и прилегающую территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

Всем зрителям необходимо соблюдать общественный порядок и безопасность на стадионе и прилегающей территории. На нарушителей могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков-нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований.

Также обращаем ваше внимание, что в понедельник, 9 апреля с 17:30 до 22:30 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена».