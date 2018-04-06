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«Я яркая представительница женского рэпа». Нижегородка борется за три миллиона в шоу Басты
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«Я яркая представительница женского рэпа». Нижегородка борется за три миллиона в шоу Басты 

nn.ru 23 минуты назад
Фото: nn.ru
— Тридцать сильнейших представителей уличной хип-хоп культуры страны представят Басте, Ресторатору и приглашенному члену жюри Айзе Анохиной свои музыкальные таланты. Среди них — нижегородка Ира PSP (Ирина Самойлова), — рассказали на ТК «Пятница».
Девушке удалось пройти несколько этапов кастинга, обойти почти 60 тысяч конкурентов и попасть в полуфинал «Голоса улиц».
— Я пришла на проект, потому что я яркая представительница женского рэпа. И докажу, что женский рэп есть, — заявила Ира.
На глазах всей страны Ира PSP будет бороться за 3 миллиона рублей и сотрудничество с одним из самых влиятельных лейблов Gazgolder. Ведь главный приз получит только один — тот, кого жюри назовет настоящим «голосом улиц».
Первый выпуск шоу с нижегородкой выйдет в понедельник, 9 апреля.
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