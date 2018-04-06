В Волгограде ищут подрядчиков для сноса свыше 250 самостроев к ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апр — РИА Новости . Судебные приставы в Волгограде ищут подрядчиков для сноса свыше 250 самовольных строений в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Волгоградской области.

Как сообщает управление, в преддверии чемпионата мира к ним поступило 259 исполнительных документов из районных судов города о принудительном сносе самовольно возведенных объектов. При исполнении поступивших судебных актов возникают трудности из-за отсутствия финансирования работ по сносу объектов из федерального бюджета, подчеркивают в региональном управлении ФССП.

"Управление ФССП по Волгоградской области сообщает о готовности привлечения организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих соответствующие разрешительные документы, для осуществления работ по сносу самовольных строений в рамках исполнительных производств. Работы предполагается осуществлять на безвозмездной основе, возможности оплаты из средств бюджета не имеется", — говорится в сообщении.

В управлении добавляют, что расходы подрядчиков будут затем взысканы в судебном порядке с самих собственников объектов. Как пояснили РИА Новости в управлении, данный механизм закреплен законодательством РФ, иные способы исполнения судебных решений по сносу самостроев не предусмотрены.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В рамках чемпионата мира 45-тысячный стадион «Волгоград Арена» примет четыре матча группового этапа: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).