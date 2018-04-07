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У футбольного клуба «Химки» появился красно‑черный робот‑талисман по имени Новатор
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У футбольного клуба «Химки» появился красно‑черный робот‑талисман по имени Новатор 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Новый талисман представили на футбольном матче подмосковной команды «Химки», им стал робот по имени Новатор, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В перерыве матча «Химки» — «Оренбург», который прошел в воскресенье днем на стадионе «Новые Химки» зрители впервые увидели своего нового персонажа-талисмана (маскот) вживую. Он исполнил танец вместе с ансамблем эстрадного танца «Лариал», а затем переместился на трибуны, где вручил прекрасным болельщицам весенние тюльпаны в честь первого свидания», — говорится в сообщении.
Теперь Новатор будет поддерживать команду вместе с ее поклонниками на трибунах домашнего стадиона.
Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков, новый маскот олицетворяет собой прозвище команды — «Красно-черная Машина», а имя взял от названия старого стадиона «Новатор», где начинала свой профессиональный путь команда. Это альма-матер клуба.
«На его месте теперь красуется «Арена Химки». Идея очень хороша, ее сегодня оценили болельщики клуба. Появление нового талисмана стало настоящим сюрпризом», — сказал Терюшков.
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