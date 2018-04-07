У футбольного клуба «Химки» появился красно‑черный робот‑талисман по имени Новатор

Новый талисман представили на футбольном матче подмосковной команды «Химки», им стал робот по имени Новатор, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В перерыве матча «Химки» — «Оренбург», который прошел в воскресенье днем на стадионе «Новые Химки» зрители впервые увидели своего нового персонажа-талисмана (маскот) вживую. Он исполнил танец вместе с ансамблем эстрадного танца «Лариал», а затем переместился на трибуны, где вручил прекрасным болельщицам весенние тюльпаны в честь первого свидания», — говорится в сообщении.

Теперь Новатор будет поддерживать команду вместе с ее поклонниками на трибунах домашнего стадиона.

Как отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков , новый маскот олицетворяет собой прозвище команды — «Красно-черная Машина», а имя взял от названия старого стадиона «Новатор», где начинала свой профессиональный путь команда. Это альма-матер клуба.

«На его месте теперь красуется «Арена Химки». Идея очень хороша, ее сегодня оценили болельщики клуба. Появление нового талисмана стало настоящим сюрпризом», — сказал Терюшков.