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Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в стадион „Санкт-Петербург“ более миллиарда рублей»
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Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб уже вложил в стадион „Санкт-Петербург“ более миллиарда рублей» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
По словам Литвинова, реконструкция арены уже началась, но этот процесс долгий и многогранный.
— Мы уже вложили в стадион более миллиарда рублей еще до подписания концессионного соглашения — это уже существенно больше, чем прописано в нем, — сказал Литвинов. — Реконструкция стадиона уже началась, мы еще к Кубку конфедераций обустроили буфеты, отремонтировали 40 VIP-лож, создали бизнес-клуб, выполнили проект навигации, решили ряд технических проблем. Процесс планируемой реконструкции долгий и многогранный.
— Сколько клуб планирует вложить еще в этот процесс?
— По условиям соглашения, "Зенит" планирует пользоваться стадионом как минимум 49 лет. За все время пользования стадионом клуб определенно планирует потратить несколько миллиардов рублей на инвестиции, которые в первые годы будут особенно существенными. Но мы учитываем и ограничения, связанные с необходимостью проведения Евро-2020. Стоит отметить также, что содержание и эксплуатация стадиона довольно хлопотное и затратное мероприятие. (Гоша ЧЕРНОВ)
Полностью интервью Литвинова — скоро в «СЭ»​
Директор по инфраструктуре «Зенита»: «Клуб получит „Санкт-Петербург арену“ в управление от города до 18 мая»
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