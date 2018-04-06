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Суперкортеж футболистов клуба Реал Мадрид
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Суперкортеж футболистов клуба Реал Мадрид 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Среди машин есть как по-настоящему роскошные и эксклюзивные спорткары вроде Bugatti и Ferrari, так и относительно ординарные машины вроде Mercedes AMG. Увы, никто из спортсменов так и не остановился и не вышел к своим фанатам даже несмотря на то, что некоторые буквально перекрывали дорогу и бросались с именными футболками на капоты.
Забавно, что на видео слышно, как почти каждую машину фанаты встричают криками «Криштиану! Криштиану!». Хотя лишь в одной из них, вероятно, сидел сам Роналдо. Можно было бы предположить, что остальным игрокам обидно, но они наверняка уже привыкли.
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