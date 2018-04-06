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На Весенней улице прошли районные соревнования по городошному спорту
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На Весенней улице прошли районные соревнования по городошному спорту 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На минувшей неделе на спортивной площадке по адресу улица Весенняя, дом 14 прошли районные соревнования по городошному спорту. Об этом сообщили в управе района Западное Дегунино. Мероприятие состоялось в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».
— Городки — это русская народная спортивная забава. Она зародилась еще в крестьянской среде и распространилась среди горожан. Посетители с удовольствием поиграли в городки и остались довольны проведенным временем.
Организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Парус». Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75. (то)
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