На Весенней улице прошли районные соревнования по городошному спорту

На минувшей неделе на спортивной площадке по адресу улица Весенняя, дом 14 прошли районные соревнования по городошному спорту. Об этом сообщили в управе района Западное Дегунино. Мероприятие состоялось в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор».

— Городки — это русская народная спортивная забава. Она зародилась еще в крестьянской среде и распространилась среди горожан. Посетители с удовольствием поиграли в городки и остались довольны проведенным временем.

Организатором мероприятия выступил спортивный клуб «Парус». Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 747-29-75. (то)