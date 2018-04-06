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Кто такой Александр Головин: жизнь и карьера футболиста (фото)
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Кто такой Александр Головин: жизнь и карьера футболиста (фото) 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Таким вы его вряд ли видели.
Автор, пожалуй, самого красивого гола в матче «Арсенал» — ЦСКА становится одним из самых популярных российских футболистов. Но сам Головин по этому поводу, кажется, совершенно не парится. В его профиле в социальной сети «FIFA 13» до сих пор значится любимой игрой, а в описании хватает шуточных подписей. Явно из далёкого прошлого. А ещё он ничуть не стесняется фотографий из детства и юности. Некоторые из них помогут вам по-новому взглянуть на одного из лидеров ЦСКА и сборной.
Так выглядел Головин ещё в 2011-м, до переезда из Новокузнецка в Москву.
А вот Головин в игровой форме. Здесь он третий слева от голкипера.
В юности будущий футболист не стеснялся «пацанских кортанов». Это же так называется?
Уже тогда вкус не изменял Головину. Подтверждение — жилетка «Moncler».
Как и многие футболисты в нашей «нефутбольной» стране, Головин начинал на паркете. И играл не только со сверстниками.
Первое фото из соцсетей в форме ЦСКА.
Первые вызовы в сборную: «кортаны» сменяются более интересными атрибутами.
Но любовь к шапкам никуда не делась.
«Гордость родителей», — пишут в комментариях.
Головин приобщается к грязевым процедурам.
И делает первые шаги в чаше «Лужников». Пока не в качестве футболиста.
«Пытается понравиться девочкам».
Несколько фотографий из детства.
А вот об этом фото пора задуматься агенту футболиста.
Ведь продолжение наверняка будет…
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