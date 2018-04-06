Кто такой Александр Головин: жизнь и карьера футболиста (фото)

Таким вы его вряд ли видели.

Автор, пожалуй, самого красивого гола в матче «Арсенал» — ЦСКА становится одним из самых популярных российских футболистов. Но сам Головин по этому поводу, кажется, совершенно не парится. В его профиле в социальной сети «FIFA 13» до сих пор значится любимой игрой, а в описании хватает шуточных подписей. Явно из далёкого прошлого. А ещё он ничуть не стесняется фотографий из детства и юности. Некоторые из них помогут вам по-новому взглянуть на одного из лидеров ЦСКА и сборной.

Так выглядел Головин ещё в 2011-м, до переезда из Новокузнецка в Москву.

А вот Головин в игровой форме. Здесь он третий слева от голкипера.

В юности будущий футболист не стеснялся «пацанских кортанов». Это же так называется?

Уже тогда вкус не изменял Головину. Подтверждение — жилетка «Moncler».

Как и многие футболисты в нашей «нефутбольной» стране, Головин начинал на паркете. И играл не только со сверстниками.

Первое фото из соцсетей в форме ЦСКА.

Первые вызовы в сборную: «кортаны» сменяются более интересными атрибутами.

Но любовь к шапкам никуда не делась.

«Гордость родителей», — пишут в комментариях.

Головин приобщается к грязевым процедурам.

И делает первые шаги в чаше «Лужников». Пока не в качестве футболиста.

«Пытается понравиться девочкам».

Несколько фотографий из детства.

А вот об этом фото пора задуматься агенту футболиста.

Ведь продолжение наверняка будет…