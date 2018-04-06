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Конте: «Слова Виалли обо мне — неправда»
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Конте: «Слова Виалли обо мне — неправда» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова бывшего итальянского футболиста Джанлуки Виалли.
Напомним, Виалли заявил, что Конте не может дождаться ухода из «Челси».
"Это неправда. Виалли — мой друг, но я не разговаривал с ним уже около года. Для меня это трудная ситуация, ведь с самого начала сезона возникает много слухов о моём будущем.
Правда в том, что я привержен клубу. У меня есть контракт, и я много работал на благо «Челси». Другая информация не соответствует действительности", — цитирует Конте Sky Sports.
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