Конте: «Слова Виалли обо мне — неправда»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова бывшего итальянского футболиста Джанлуки Виалли

Напомним, Виалли заявил, что Конте не может дождаться ухода из «Челси».

"Это неправда. Виалли — мой друг, но я не разговаривал с ним уже около года. Для меня это трудная ситуация, ведь с самого начала сезона возникает много слухов о моём будущем.

Правда в том, что я привержен клубу. У меня есть контракт, и я много работал на благо «Челси». Другая информация не соответствует действительности", — цитирует Конте Sky Sports.