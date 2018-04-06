Малкин: «Конфликт c Кузнецовым исчерпан. „Вашингтон“ — „Питтсбург“ — настоящая война»

Нападающий действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что они помирились с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым . Во время очного матча регулярного чемпионата Малкин и Кузнецов устроили перепалку.

«Конфликт исчерпан. Конечно, мы оба понимали, что на эмоциях многое друг другу наговорили. После игры переписывались и посмеялись. Все понимали, что «Вашингтон» — «Питтсбург» — настоящая война, где никто никого не жалеет, все хотят биться. Возможно, снова встретимся в плей-офф», — сказал Малкин.

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