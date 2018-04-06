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Конкурс «Мисс старшеклассница»: голосование
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Конкурс «Мисс старшеклассница»: голосование 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Голосование в рамках конкурса «Мисс старшеклассница» началось.
В конкурсе принимает участие 44 школьницы из Перми. Все они стали полуфиналистками регионального этапа всероссийского конкурса красоты.
Не все из этих девушек проходят в финал, но читатели «АиФ-Прикамье» могут проголосовать за одну из участниц. Девушка, которая наберёт больше голосов, получит титул «Мисс интернет».
Её наградят вместе с другими финалистками 5 мая.
Свои голоса за участников вы можете отдать с 6 апреля по 4 мая включительно. Каждый может проголосовать сразу за нескольких человек, но только один раз с одного компьютера.
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