Конкурс «Мисс старшеклассница»: голосование

Голосование в рамках конкурса «Мисс старшеклассница» началось.

В конкурсе принимает участие 44 школьницы из Перми. Все они стали полуфиналистками регионального этапа всероссийского конкурса красоты.

Не все из этих девушек проходят в финал, но читатели «АиФ-Прикамье» могут проголосовать за одну из участниц. Девушка, которая наберёт больше голосов, получит титул «Мисс интернет».

Её наградят вместе с другими финалистками 5 мая.

Свои голоса за участников вы можете отдать с 6 апреля по 4 мая включительно. Каждый может проголосовать сразу за нескольких человек, но только один раз с одного компьютера.