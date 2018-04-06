Ещё
Вьетнамский кондуктор нашел владельца потерянных $8 300 через соцсети
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вьетнамский кондуктор нашел владельца потерянных $8 300 через соцсети 

Вьетнам сегодня 1 час назад
Фото: Вьетнам сегодня
Вьетнамский кондуктор отказался присваивать найденные в автобусе деньги и нашел их владельца через Facebook
Помимо пачки со стодолларовыми купюрами, 29-летний кондуктор Нгуен Во Куонг Бах из провинции Нге Ан нашел в автобусе дальнего следования водительские права и удостоверение личности пассажира. Фотография всего этого богатства, выложенная Бахом в Facebook, быстро распространилась по Интернету и нашла владельца потерянных документов.
Им оказался 43-летний мужчина из той же провинции, который собирался с этой суммой покрыть расходы, необходимые для отправки его сына на работу за границу. Передав деньги и документы хозяину, Бах отказался от вознаграждения:
Если бы я забрал эти деньги, он бы потерял их навсегда. Я был бы рад, он был бы печален. Но это не сделало бы меня счастливым… Если вы поможете другим сегодня, другие помогут вам завтра
Источник: Tuoi Tre News
Вьетнам сегодня: последние новости
Утки опять не дают проезда вьетнамским водителям (видео) Белорусский вице-премьер прибыл во Вьетнам Сотни уток перегородили дорогу во Вьетнаме (видео)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг19
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение