Вьетнамский кондуктор нашел владельца потерянных $8 300 через соцсети

Вьетнамский кондуктор отказался присваивать найденные в автобусе деньги и нашел их владельца через Facebook

Помимо пачки со стодолларовыми купюрами, 29-летний кондуктор Нгуен Во Куонг Бах из провинции Нге Ан нашел в автобусе дальнего следования водительские права и удостоверение личности пассажира. Фотография всего этого богатства, выложенная Бахом в Facebook, быстро распространилась по Интернету и нашла владельца потерянных документов.

Им оказался 43-летний мужчина из той же провинции, который собирался с этой суммой покрыть расходы, необходимые для отправки его сына на работу за границу. Передав деньги и документы хозяину, Бах отказался от вознаграждения:

Если бы я забрал эти деньги, он бы потерял их навсегда. Я был бы рад, он был бы печален. Но это не сделало бы меня счастливым… Если вы поможете другим сегодня, другие помогут вам завтра

Источник: Tuoi Tre News