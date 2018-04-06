На 3-й Песчаной улице футболисты ЦСКА сыграют два матча

Футбольная команда ЦСКА на предстоящей неделе проведет два матча на домашней арене («ВЭБ Арена»). В понедельник, 9 апреля, футболисты сыграют с командой «Динамо». Начало в 19.30. А 12 апреля с Арсеналом. Начало в 22.05.

В связи с этим на участках двух улиц в черте Хорошёвского района будет ограничено движение машин. Об этом сообщили в информационном центре столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«Движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы», — говорится в сообщении.

Проезд ограничат 9 апреля с 17.30 до 22.30. А 12 апреля с 20.00 до 01.00 13 апреля. (то)