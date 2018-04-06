Жаркое лето «Манчестер Юнайтед». Как изменится команда летом

Вылет из Лиги чемпионов, пятый год без золота и тотальное усиление злейшего врага привели к урагану слухов вокруг «МЮ». Великий и ужасный Жозе Моуринью за два сезона не смог выиграть с «Юнайтед» чемпионство, чего в других клубах с ним не случалось. Как же изменится команда ближайшим летом?

ДЬЯВОЛЬСКИЙ КОТЕЛ

Если топ-клуб проводит не лучший сезон, можно не сомневаться: когда откроется трансферное окно, будут потрачены большие деньги. Если этот клуб из Англии, будут потрачены очень большие деньги. Если к делу причастны Мино Райола, Жорже Мендеш и Моуринью — потрачено будет все.

Подогревает интерес и тот факт, что «МЮ» предстоит бороться не только с британскими кошельками, но и озверевшими «Реалом» и «ПСЖ», которые перезапустят чемпионские программы.

Проблем у «дьяволов» предостаточно. «Юнайтед» напоминает дорогой и мощный спорткар, правда, бракованный. Компьютер полетел, сталь для сборки закупили не у того поставщика, и главный конструктор с механиком разругались из-за грязного стакана.

Тони Кроос (в центре) после четырех лет в Мадриде, возможно, переедет в Манчестер. Фото Gettyimages.ru БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, ДЕ ХЕА!

В нынешнем «МЮ» только вратарская позиция не вызывает вопросов. Де Хеа — номер один как в клубе, так и в мире. Моуринью это понимает, и каждый матч наблюдает из лучшего места на «Олд Траффорд» за магией в рамке.

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А вот с обороной беда. Есть классные детали, из которых можно собрать крепость, но блоки не стыкуются между собой. Казалось бы, на правом фланге капитан и лидер команды последних нескольких сезонов Антонио Валенсия. Но не будем забывать, что эквадорец по сути атакующий полузащитник. И то, сколько раз за сезон он ошибается при выборе позиции, ярче всего говорит о его слабости. Нет сомнений — южноамериканец полезен в продвижении мяча и атаке, но прежде всего он защитник, а с этой функцией у него проблемы. Да и возраст критический — летом Валенсии исполнится 33 года. Те же слова относятся и к Янгу, даже возраст совпадает. Только в случае с англичанином весь ужас оборонительной игры надо возвести в квадрат.

Больше всего претензий в этом сезоне к центру обороны. Исключение составляет лишь Эрик Байи. Ивуариец давал под зад самому Ибрагимовичу, что уж для него простые смертные с мячом! А вот Смоллинг, Джонс, Линделеф и Блинд хороши только в роли резерва.

Поэтому неудивительно, что целый ряд топовых защитников слухи отправляют летом в Манчестер: Варана (50 млн фунтов), Маркиньоса (50 млн), Дэнни Роуза (50 млн), Гуляма (40 млн) и Алекса Сандро (70 млн). С Вараном все понятно: предлагать Мадриду деньги за футболиста, который им нужен, все равно, что шейхам продавать песок. Другое дело Маркиньос. В случае прихода в Париж Антонио Конте, питающего невероятную «любовь» к бразильским защитникам, место в старте наверняка будет отдано на откуп новым именам.

Что касается краев, то любой из тройки Гулям, Сандро и Роуз может оказаться в «Юнайтед». Гулям способен сыграть на обоих флангах. Роуз — англичанин и быстрее приспособится. А к Сандро большую симпатию испытывает сам Моуринью.

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Матич у Особенного номер один. Рэшфорд, Лингард и Мактоминай клубные воспитанники, да и претензий к ним не так много. А Санчес обязательно заиграет в следующем сезоне.

С остальными — неопределенность. Летом наверняка начнется мыльная опера «Мучения Погба». Француз не прижился в родной для себя команде. По всей логике он должен был стать моуриньевским игроком, но Полю не хватило дисциплины и прежде всего стержня.

Очень высока вероятность обмена Погба в «Реал» на Тони Крооса (конечно, испанцы захотят доплату). Немецкий полузащитник — образец дисциплины, типичный игрок Жозе, и в паре с Матичем у Крооса развяжутся руки. Это непременно вернет нас к раннему Тони времен «Байера», где он не только сплетал паутиной нити игры, а еще и забивал.

Особняком стоит кандидатура Артуро Видаля . Протеже Кантона и Роя Кина — прирожденный футболист «Юнайтед». Вероятность этой сделки высока еще и потому, что в Манчестере уже есть один чилиец (Санчес), который заметно погрустнел. Да и возраст южноамериканца не так привлекателен для «Баварии», тем более у мюнхенцев избыток игроков на эту позицию.

Манчестер — типичный портовый город, где немало промышленных кварталов. Эта одна из причин, почему здесь не заиграли те же Ди Мария и Верон. Могут возникнуть проблемы и с Вератти, который любит праздный образ жизни. Да и в плане «физики» и высокой травматичности итальянец не очень подходит АПЛ. Не стоит сбрасывать со счетов очень вероятный приход в «ПСЖ» Конте. Сами понимаете, насколько важно итальянцу иметь соотечественника в команде.

Слухи отправляют на берега Англии Фреда («Шахтер») и Сери («Ницца»). Первый, скорее всего, достанется злейшим врагам из «Сити». Что касается француза, то, зная слабость Жозе к работоспособным ребятам, такой вариант исключать нельзя. Смущает только, что Сери не так хорош в созидании, к тому же за ним гоняется слишком много клубов.

Хавбек «Ювентуса» Дуглас Коста (слева) летом вполне может перебраться в «МЮ». Фото Gettyimages.ru ЗВЕЗДНЫЙ РАЙДЕР

И, конечно, фланги атаки. Здесь кандидаты один краше другого: Роналду, Бэйл и Дуглас Коста. Возвращение легенды — не сценарий, а конфетка! Но вероятность этого трансфера близка к нулю. Великий португалец немолод, да и учитывая его сумасшедшую концовку сезона, «Реал» оставит Роналду еще как минимум на один сезон.

Вариант с Манчестером был бы идеальным для Бэйла, но не для Особенного. Моуринью не любит, когда в клубе есть звезда первой величины, она мешает лепить коллектив. Вспомните «Челси», «Порту» и «Интер». При всем уважении к Дрогба, Деку, Это’О они не тянули на футболиста масштаба Бэйла.

Вот и получается, что Дуглас Коста — самый реальный и подходящий вариант. Нестандартный, работящий и быстрый, как скоростная электричка в мире лошадиных повозок — идеальная находка для нынешнего «МЮ». Да и «Ювентус» не станет сильно упираться, чтобы сохранить бразильца, тем более в случае расставания с Аллегри.

Футбол выходит на совершенно иной уровень. Теперь это не только 90-минутное зрелище, а целое шоу, которое длится 24 часа, особенно в трансферное окно. И «Юнайтед» на этом празднике жизни готов громче всех заявить о притязаниях на роль примы.