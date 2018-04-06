Детский футбольный турнир в Сочи закончился массовой дракой родителей

В рамках детского футбольного турнира в Сочи родители юных спортсменов устроили драку с тренерами, гасить конфликт пришлось полицейским.

Накануне в Сочи прошли соревнования в рамках третьего этапа X Международного детско-юношеского турнира по футболу. Матчи проходили на полях спортивного комплекса «Дагомыс», сообщает издание News-R.

Сообщается, что массовая драка между родителями спортсменов прошла накануне, но причины потасовки неизвестны. В конфликт вмешались тренеры, но им не удалось его погасить, поэтому на футбольное поле были вызваны полицейские.

По информации источника, во время потасовки участники турнира никаких травм не получили.

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