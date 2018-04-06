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Волгоградцы стали больше заниматься спортом
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Волгоградцы стали больше заниматься спортом 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области увеличилось количество людей, занимающихся различными видами спорта — их количество в 2017 году составило 35,8% от общей численности населения в возрасте от трех до 79 лет.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, еще в 2015 году этот показатель составлял 31,4%. Эти данные 6 апреля озвучили на совещании в региональном комитете физической культуры и спорта, где подвели итоги прошлого года и обозначили задачи на текущий. Участники встречи отметили успехи профессиональных местных спортсменов. В 2017 году «Ротор-Волгоград» стал лучшим в ПФЛ и вышел в Футбольную национальную лигу, «Спартак» показал высокий результат на чемпионате России по водному поло, шесть спортсменов получили медали на Сурдлимпийских Играх-2017.
Как отмечают представители областного комитета по физической культуре и спорту, сегодня повышенное внимание в регионе уделяется развитию массового и детско-юношеского спорта. За последние три года жителям Волгоградской области присвоено 13455 знаков отличия всероссийского комплекса «ГТО», из которых 4999 — золотые.
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