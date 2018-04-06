Ещё
Дружеский футбольный матч пройдет в Московском
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дружеский футбольный матч пройдет в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная страница объединения «Спортивный Московский» в социальных сетях
Дружеский футбольный матч пройдет 7 апреля на территории Центра Спорта «Московский».
— В эту субботу состоится турнир для всех желающих поиграть в футбол с небольшой возрастной пометкой: не моложе 18-ти лет. Мероприятие продлится с 11:00 до 13:00. Ожидается примерно 25-30 человек, — сообщил представитель организации «Спортивный Московский» Дмитрий Шарий.
Он добавил, что такие внутриокружные матчи проводятся каждую неделю, если на стадионе не проходит какое-либо важное мероприятие. Любителям футбола никогда не мешают погодные условия.
Отметим, что деятельность общественной организации не ограничена одним видом спорта. Сторонники активного образа жизни устраивают совместные пробежки, бойцовские спарринги и многое другое.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Резиновое покрытие на спортивной площадке в поселке Минвнешторг заменят Футболистки Сосенского выиграли всероссийские соревнования Молодежная палата Михайлово-Ярцевского организует кинопоказ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг19
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение