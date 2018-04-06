Дружеский футбольный матч пройдет в Московском

Фото: официальная страница объединения «Спортивный Московский» в социальных сетях

Дружеский футбольный матч пройдет 7 апреля на территории Центра Спорта «Московский».

— В эту субботу состоится турнир для всех желающих поиграть в футбол с небольшой возрастной пометкой: не моложе 18-ти лет. Мероприятие продлится с 11:00 до 13:00. Ожидается примерно 25-30 человек, — сообщил представитель организации «Спортивный Московский» Дмитрий Шарий.

Он добавил, что такие внутриокружные матчи проводятся каждую неделю, если на стадионе не проходит какое-либо важное мероприятие. Любителям футбола никогда не мешают погодные условия.

Отметим, что деятельность общественной организации не ограничена одним видом спорта. Сторонники активного образа жизни устраивают совместные пробежки, бойцовские спарринги и многое другое.