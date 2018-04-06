Юные прихожане храма на Большой Академической примут участие в турнире по настольному теннису

На Антипасху — первый православный праздник после Воскресения Христова — среди юных прихожан храмов Северного викариатства состоится турнир по настольному теннису. Свою команду на состязания представит, в том числе, православная община храма Георгия Победоносца на Большой Академической. Об этом рассказали в администрации храма.

— По благословению епископа Парамона 15 апреля при храме иконы Божией Матери «Знамение» для детей и молодежи пройдет ежегодный турнир по настольному теннису. К участию приглашаются спортсмены-любители в возрасте от 7 до 18 лет, — добавил представитель храма.

Подать заявку на участие можно до 12 апреля.

Запись осуществляется по телефону 8 (909) 934-21-03 (Мария).

Место проведения: Культурно-просветительский центр храма иконы Божией Матери в Ховрине, ул. Фестивальная, д. 77а. (мю)