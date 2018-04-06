Ещё
Любители танцев всех возрастов покажут свое мастерство на Флотской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Любители танцев всех возрастов покажут свое мастерство на Флотской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В ближайшее воскресенье, 8 апреля, на Флотской улице пройдет весенний танцевальный фитнес-фестиваль. Устроителями мероприятия выступили специалисты Центра физической культуры и спорта САО. Принять участие в фестивале могут дети, взрослые, а также пенсионеры.
— На фестивале будут представлены различные танцевальные направления: фитнес-аэробика, оздоровительная аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика, фитбол-аэробика, чирлидинг, характерный танец, а также спортивный рок-н-ролл, — поделилась ответственная за проведение соревнований Светлана Валуева.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д. 1. Вход для зрителей свободный. (мю)
Управа района Тимирязевский города Москвы: последние новости
Окружные соревнования по плаванию среди пенсионеров пройдут на Большой Академической Сестры милосердия храма у Соломенной сторожки посетили Сретенский мужской монастырь Юные прихожане храма на Большой Академической примут участие в турнире по настольному теннису
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг18
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение