Любители танцев всех возрастов покажут свое мастерство на Флотской

В ближайшее воскресенье, 8 апреля, на Флотской улице пройдет весенний танцевальный фитнес-фестиваль. Устроителями мероприятия выступили специалисты Центра физической культуры и спорта САО. Принять участие в фестивале могут дети, взрослые, а также пенсионеры.

— На фестивале будут представлены различные танцевальные направления: фитнес-аэробика, оздоровительная аэробика, степ-аэробика, танцевальная аэробика, фитбол-аэробика, чирлидинг, характерный танец, а также спортивный рок-н-ролл, — поделилась ответственная за проведение соревнований Светлана Валуева.

Начало в 12.00. Адрес: ул. Флотская, д. 1. Вход для зрителей свободный. (мю)