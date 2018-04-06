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Мутко: Волгоград на 90% готов к организации чемпионата мира по футболу 2018 года
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Мутко: Волгоград на 90% готов к организации чемпионата мира по футболу 2018 года 

ТАСС 38 минут назад
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 6 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко оценил готовность Волгограда к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года на 90%. Об этом он сообщил журналистам во время рабочего визита в город.
"Волгоград в целом уже готов принимать чемпионат мира, оценю готовность на 90%. Остаются лишь вопросы благоустройства и создания временной инфраструктуры. Сейчас нам надо сконцентрироваться только на операционной деятельности", — заявил Мутко.
В преддверии чемпионата мира на «Волгоград-Арене» пройдут три тестовых матча: во встречах Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 21 апреля местный «Ротор» примет «Луч-Энергию» из Владивостока, а 2 мая — самарские «Крылья Советов». Третья тестовая игра состоится 9 мая — финал Кубка России.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На 45-тысячном стадионе «Волгоград-Арена» состоятся четыре матча группового этапа турнира: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
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