Владимир Стогниенко: ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов

— ЦСКА дал «Арсеналу» играть в тот футбол, который у «канониров» получается. Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно — клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно. ЦСКА молодцы, они дальше вех прошли в еврокубках, выиграли у «Лиона».

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Но рано или поздно должен был попасться соперник, на которого просто не хватит физических сил.

«Газета.Ru». Последнее время много критикуют возрастную защиту команды, но проблема не только в обороне. Определенные провалы были и в центре поля, — передает слова Стогниенко

Напомним, что ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.