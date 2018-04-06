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Владимир Стогниенко: ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов
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Владимир Стогниенко: ЦСКА катастрофически не хватает ресурсов 

Советский спорт 38 минут назад
— ЦСКА дал «Арсеналу» играть в тот футбол, который у «канониров» получается. Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Если раньше этот недостаток маскировался за счет грамотной игры, самоотдачи и тренерской работы, то сейчас стало очевидно — клубу, по большому счету, нужны футболисты в каждую линию. Ехать на старых ресурсах уже невозможно. ЦСКА молодцы, они дальше вех прошли в еврокубках, выиграли у «Лиона».
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Но рано или поздно должен был попасться соперник, на которого просто не хватит физических сил.
Последнее время много критикуют возрастную защиту команды, но проблема не только в обороне. Определенные провалы были и в центре поля, — передает слова Стогниенко «Газета.Ru».
Напомним, что ответная встреча состоится в Москве 12 апреля.
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