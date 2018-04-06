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Москва примет молодёжный ЧЕ по гребле на байдарках и каное в 2020 году
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Москва примет молодёжный ЧЕ по гребле на байдарках и каное в 2020 году 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпионат Европы среди молодёжи и юниоров по гребле на байдарках и каное в 2020 году пройдёт в Москве, сообщает пресс-служба Европейской ассоциации каноэ (ECF).
Изначально на проведение турнира также претендовал австрийский Линц, однако он потерял все шансы после визита технического делегата ECF Элли Мюллера. Причина заключается в проблемах организационного плана. По словам представителей ECF, Австрия не сможет провести соревнование подобного уровня с учётом финансовых ресурсов, которые есть в её распоряжении.
Соревнования континентального первенства среди молодёжи и юниоров по гребле на байдарках и каноэ пройдут с 9 по 12 июля 2020 года.
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