Робот‑талисман появился у подмосковного футбольного клуба «Химки»

У футбольного клуба «Химки» появился талисман — им стал робот по имени Новатор, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Болельщики смогут увидеть робота в предстоящем матче 31-го тура первенства ФНЛ против «Оренбурга». Встреча состоится 7 апреля на стадионе «Новые Химки». Начало матча — в 15:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.

После 30-ти туров первенства ФНЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.