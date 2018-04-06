Робот‑талисман появился у подмосковного футбольного клуба «Химки» 

У футбольного клуба «Химки» появился талисман — им стал робот по имени Новатор, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
«Болельщики смогут увидеть робота в предстоящем матче 31-го тура первенства ФНЛ против «Оренбурга». Встреча состоится 7 апреля на стадионе «Новые Химки». Начало матча — в 15:00 по московскому времени», — говорится в сообщении.
После 30-ти туров первенства ФНЛ «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
«В последние годы мы все чаще слышим про цифровизацию и технологическую революцию. Вот и футбольный клуб «Химки» обзавелся своим роботом. Новатор станет талисманом команды. Болельщикам его представят в перерыве завтрашнего матча «Химки» — «Оренбург». Надеюсь, он приведет подмосковных футболистов к новым победам и возвращению в премьер-лигу», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.