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У футбольного клуба «Химки» появился талисман
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У футбольного клуба «Химки» появился талисман 

360tv.ru 53 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Талисманом футбольного клуба «Хикми» стал робот по имени Новатор. Болельщики смогут увидеть его в предстоящем матче 31‐го тура первенства ФНЛ против «Оренбурга», сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Встреча состоится 7 апреля на стадионе «Новые Химки». Начало матча — в 15.00 по Московскому времени. После
30-ти  туров первенства ФНЛ «Химки» занимают
место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.
В последние годы мы все чаще слышим про цифровизацию и технологическую революцию. Вот и футбольный клуб «Химки» обзавелся своим роботом. Он станет талисманом команды. Робота зовут Новатор. Болельщикам его представят в перерыве завтрашнего матча «Химки» — «Оренбург». Надеюсь, он приведет подмосковных футболистов к новым победам и возвращению в  премьер-лигу
Роман Терюшков, министр физической культуры и спорта Московской области.
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