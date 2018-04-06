У футбольного клуба «Химки» появился талисман

Талисманом футбольного клуба «Хикми» стал робот по имени Новатор. Болельщики смогут увидеть его в предстоящем матче 31‐го тура первенства ФНЛ против «Оренбурга», сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча состоится 7 апреля на стадионе «Новые Химки». Начало матча — в 15.00 по Московскому времени. После

30-ти туров первенства ФНЛ «Химки» занимают

место в турнирной таблице, имея в своем активе 36 очков.

В последние годы мы все чаще слышим про цифровизацию и технологическую революцию. Вот и футбольный клуб «Химки» обзавелся своим роботом. Он станет талисманом команды. Робота зовут Новатор. Болельщикам его представят в перерыве завтрашнего матча «Химки» — «Оренбург». Надеюсь, он приведет подмосковных футболистов к новым победам и возвращению в премьер-лигу