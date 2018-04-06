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В Америке не отражающийся в зеркалах мужчина попал на видео
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В Америке не отражающийся в зеркалах мужчина попал на видео 

13 Новостей.ru 44 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Необычное видео «утекло» в интернет, на котором мужчина не отражается в зеркало, что навело некоторых о мыли, что мужчина может быть вампиром. Запись сделана камерой наблюдения в одном из магазинов, который находится в штате Джорджия (США). Сложно сказать, насколько видео является правдивым, но выглядит и правда впечатляюще, что отметили тысячи пользователей, которые успели посмотреть его. Интересно то, что другие проходящие люди и те, которые находятся в магазине отражаются, что является доказательством, что это всё-таки зеркало. Если одни пользователи не верят в достоверность записи, то другие думают, что на записи то ли мужчина-призрак, то ли вампир, которые по легендам не отражаются в зеркалах. Смотри видео ниже и решайте, что это за мистика.
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