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Один из лидеров «Локомотива» может перебраться в «Галатасарай»
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Один из лидеров «Локомотива» может перебраться в «Галатасарай» 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Турецкий «Галатасарай» рассчитывает подписать нападающего московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсона Фарфана. Клуб из Стамбула планирует пригласить 33-летнего форварда в команду летом 2018 года, когда закончится срок действия его контракта с «железнодорожниками», сообщает AS.
Как утверждает источник, турки планируют предложить лидеру сборной Перу подписать соглашение на несколько лет с зарплатой в размере 2,5 миллионов евро за сезон.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата России Джефферсон Фарфан записал на свой счёт 8 голов в 16 матчах за «Локомотив».
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