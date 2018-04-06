Какие прозвища у сборных Испании, Германии, Португалии и Аргентины?

Угадай прозвища сборных, которые приедут на чемпионат мира в Россию.

«Чемпионат» совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng в преддверии чемпионата мира решил помочь тем болельщикам, чьё знание иностранных языков оставляет желать лучшего. Для начала, чтобы вы могли оценить свой уровень, предлагаем вам пройти этот тест и угадать, какие прозвища носят некоторые сборные — участницы чемпионата мира. Тест этот не только на знание футбола, но и во многом на знание языка. Если вы сумеете перевести прозвище с английского на русский, то практически полдела уже сделали.

Если тест не открывается, его можно пройти перейдя по ссылке.