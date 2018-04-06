Ещё
Какие прозвища у сборных Испании, Германии, Португалии и Аргентины?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие прозвища у сборных Испании, Германии, Португалии и Аргентины? 

Чемпионат.com 39 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Угадай прозвища сборных, которые приедут на чемпионат мира в Россию.
«Чемпионат» совместно с онлайн-школой английского языка Skyeng в преддверии чемпионата мира решил помочь тем болельщикам, чьё знание иностранных языков оставляет желать лучшего. Для начала, чтобы вы могли оценить свой уровень, предлагаем вам пройти этот тест и угадать, какие прозвища носят некоторые сборные — участницы чемпионата мира. Тест этот не только на знание футбола, но и во многом на знание языка. Если вы сумеете перевести прозвище с английского на русский, то практически полдела уже сделали.
Если тест не открывается, его можно пройти перейдя по ссылке.
Чемпионат.com: последние новости
«Урал» и «Рубин» впервые в российской истории сыграли между собой вничью Кто такой Александр Головин: жизнь и карьера футболиста (фото) Газон на «Самара Арене» будет уложен после установления плюсовых температур
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг18
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение