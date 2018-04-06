Защитник «Монако» нужен «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Монако» Джибриль Сидибе находится в сфере интересов «Монако».

Как сообщает le10sport, Жозе Моуринью очень нравится игра Сидибе. Португалец уже начал предпринимать шаги, чтобы заполучить француза в летнее трансферное окно.