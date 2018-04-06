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Защитник «Монако» нужен «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Монако» нужен «Манчестер Юнайтед»
Евро-футбол.Ру
31 минуту назад
Комментарии
Защитник «Монако» Джибриль Сидибе находится в сфере интересов «Монако».
Как сообщает le10sport, Жозе Моуринью очень нравится игра Сидибе. Португалец уже начал предпринимать шаги, чтобы заполучить француза в летнее трансферное окно.
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