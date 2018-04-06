В Кадетском корпусе Военной академии связи прошла метапредметная олимпиада «ИнфоТехКвест»

Основные цели олимпиады — выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей и пропаганда научных знаний.

С 2 по 7 апреля более 200 учащихся девятых классов школ Санкт-Петербурга приняли участие в метапредметной олимпиаде «ИнфоТехКвест», которая прошла в Кадетском корпусе (школа IT-технологий) Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного.

Основные цели олимпиады — выявление и развитие у обучающихся профильных творческих способностей, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, популяризация IT-отрасли среди молодежи.

«ИнфоТех Квест» — интегрированная олимпиада, охватывающая сразу несколько сфер — физику, информатику и математику, проводится в увлекательной форме квеста. Каждое задание олимпиады представляет собой интерактивную натурную или компьютерную модель кого-либо процесса или устройства. Задача участника олимпиады научиться работать с данной моделью и выполнить несколько поставленных перед ним заданий с помощью манипулирования моделью. При этом ответом на задание является конечное состояние модели, которое в автоматическом режиме анализируется и оценивается тестирующей системой.

Олимпиада состоит из тематических заданий, которые проводятся в специализированных аудиториях Кадетского корпуса. Перерывы между этапами квеста участники проводят в творческой компании курсантов Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного.

Торжественное закрытие олимпиады с вручением ценных призов победителям состоится 14 апреля в актовом зале академии.