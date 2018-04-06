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Римская полиция приняла на службу найденного на улице щенка овчарки
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Римская полиция приняла на службу найденного на улице щенка овчарки 

РИА Новости 28 минут назад
РИМ, 6 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Полиция итальянской столицы взяла на службу подобранного на улице щенка немецкой овчарки: пес по кличке Арес прошел курс обучения и приступил к патрулированию римских улиц и метро.
Годовалого щенка прошлым летом подобрала на улице жительница римской окраины. Обустроив ему ночлег в своем гараже, она начала искать его хозяев. Однако ее усилия оказались тщетны, так как на приеме у ветеринара выяснилось, что у собаки не оказалось чипа.
Женщина не имела возможности оставить собаку дома и обратилась к государственной полиции Италии. Кинологическая служба управления полиции по Риму оценила способности щенка к службе и спустя 10 недель тренировок приняла его на службу. Он заменил суку по кличке Джолли, которая «ушла на пенсию в возрасте 10 лет».
Инструкторы назвали собаку в часть греческого бога войны. Арес «преодолел все испытания блестяще» и показал себя «послушным, но храбрым» псом, говорится в сообщении.
В свой первый день «работы» Арес и его напарник занимались антитеррористическими проверками на центральной улице Виа дель Корсо и на станциях римского метрополитена.
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