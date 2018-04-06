Мутко: проблем в Волгограде не увидели, обязательства по размещению гостей выполнены

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . Волгоград, готовящийся принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не имеет проблем, все обязательства по размещению гостей выполнены, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко , которого цитирует пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».

Мутко в пятницу посетил Волгоград с рабочим визитом. В рамках чемпионата мира 45-тысячная «Волгоград Арена» примет четыре матча группового этапа: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).

"В течение дня мы рассмотрели ход подготовки региона. В целом область проделала колоссальную работу, она видна. Сегодня мы в значительной степени близки к ее завершению. Сегодня нам осталось завершить объекты, провести три тестовых матча. Завершить доблагоустройства, оформить город к чемпионату мира, завершить строительство фан-зоны. Мы исходим из того, что у города большая программа, оставляющая богатое наследие как материальное, так и не материальное", — сказал Мутко.

"Стадион на замечательном месте. Это дает возможность отдыхать и наслаждаться красотой этой части Волгограда. Проблем мы не увидели, все обязательства по размещению гостей выполнены. Это все то, что влияет на улучшение атмосферы и качества жизни в городе", — добавил вице-премьер РФ.

По словам Мутко, теперь необходимо сосредоточиться на операционной деятельности. «У нас есть любители видеть недостатки, критиковать, но с опытом предыдущих матчей мы попытаемся избежать всех проблем, которые были на других аренах. Вторая игра будет еще лучше, а 9 мая здесь состоится финал Кубка России», — отметил вице-премьер РФ.