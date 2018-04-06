Ещё
Мутко: проблем в Волгограде не увидели, обязательства по размещению гостей выполнены
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мутко: проблем в Волгограде не увидели, обязательства по размещению гостей выполнены 

Р-Спорт 34 минуты назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Волгоград, готовящийся принять матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, не имеет проблем, все обязательства по размещению гостей выполнены, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, которого цитирует пресс-служба оргкомитета «Россия-2018».
Мутко в пятницу посетил Волгоград с рабочим визитом. В рамках чемпионата мира 45-тысячная «Волгоград Арена» примет четыре матча группового этапа: Тунис — Англия (18 июня), Нигерия — Исландия (22 июня), Саудовская Аравия — Египет (25 июня) и Япония — Польша (28 июня).
"В течение дня мы рассмотрели ход подготовки региона. В целом область проделала колоссальную работу, она видна. Сегодня мы в значительной степени близки к ее завершению. Сегодня нам осталось завершить объекты, провести три тестовых матча. Завершить доблагоустройства, оформить город к чемпионату мира, завершить строительство фан-зоны. Мы исходим из того, что у города большая программа, оставляющая богатое наследие как материальное, так и не материальное", — сказал Мутко.
"Стадион на замечательном месте. Это дает возможность отдыхать и наслаждаться красотой этой части Волгограда. Проблем мы не увидели, все обязательства по размещению гостей выполнены. Это все то, что влияет на улучшение атмосферы и качества жизни в городе", — добавил вице-премьер РФ.
По словам Мутко, теперь необходимо сосредоточиться на операционной деятельности. «У нас есть любители видеть недостатки, критиковать, но с опытом предыдущих матчей мы попытаемся избежать всех проблем, которые были на других аренах. Вторая игра будет еще лучше, а 9 мая здесь состоится финал Кубка России», — отметил вице-премьер РФ.
Р-Спорт: последние новости
Мутко: Волгоград готов к чемпионату мира по футболу процентов на 90 Тренер "Уфы" Семак: если мы заставляем ФК "Зенит" тянуть время, значит, чего-то стоим Божович: Дзюба хороший футболист, но в России вокруг него много "плохого шума"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам разрешили принимать допинг18
Ягудин с женой попали в больницу23
Соперник Нурмагомедова снялся с боя
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение