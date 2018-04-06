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«Вы еле сидите»: поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане
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«Вы еле сидите»: поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане 

РИА Новости 23 минуты назад
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В интернете появилось видео, на котором реаниматолог проводит прием в больнице Набережных Челнов. Поведение врача показалось пациентке подозрительным, поскольку на ее вопросы реаниматолог могла ответить с трудом. Запись опубликована RT.
"Врач-реаниматолог, а сидите еле-еле в кресле. Вы же пьяны, по-моему? Или сонная?", — обратилась женщина к работнице больницы.
В ответ врач пожаловалась на усталость и позднее время. «Я посмотрю на вас, когда вы будете работать через сутки», — заявила она.
Сообщается, что после инцидента реаниматолог уволилась.
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