«Вы еле сидите»: поведение врача смутило посетителей больницы в Татарстане

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости . В интернете появилось видео, на котором реаниматолог проводит прием в больнице Набережных Челнов. Поведение врача показалось пациентке подозрительным, поскольку на ее вопросы реаниматолог могла ответить с трудом. Запись опубликована RT.

"Врач-реаниматолог, а сидите еле-еле в кресле. Вы же пьяны, по-моему? Или сонная?", — обратилась женщина к работнице больницы.

В ответ врач пожаловалась на усталость и позднее время. «Я посмотрю на вас, когда вы будете работать через сутки», — заявила она.

Сообщается, что после инцидента реаниматолог уволилась.