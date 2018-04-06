«Галатасарай» интересуется Фарфаном

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает AS.

Контракт 33-летнего перуанца с лидерами премьер-лиги истекает по окончании сезона. И пока стороны не могут договориться о его продлении.

В то же время «Галатасарай» готов пойти на условия Фарфана и предложить игроку зарплату в 2,5 миллиона евро в год.

По информации источника, три года назад Фарфан уже был близок к переходу в «Галатасарай».

Напомним, в нынешнем сезоне Фарфан забил восемь голов в премьер-лиге и четыре — в Лиге Европы. Также на его счету шесть (5+1) голевых передач.