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«Галатасарай» интересуется Фарфаном
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«Галатасарай» интересуется Фарфаном 

Советский спорт 19 минут назад
Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает AS.
Контракт 33-летнего перуанца с лидерами премьер-лиги истекает по окончании сезона. И пока стороны не могут договориться о его продлении.
В то же время «Галатасарай» готов пойти на условия Фарфана и предложить игроку зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
По информации источника, три года назад Фарфан уже был близок к переходу в «Галатасарай».
Напомним, в нынешнем сезоне Фарфан забил восемь голов в премьер-лиге и четыре — в Лиге Европы. Также на его счету шесть (5+1) голевых передач.
Добавим, что «Галатасарай» под руководством Фатиха Терима лидирует в чемпионате Турции, опережая на одно очко «Истанбул».
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