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Петрозаводск отметил годовщину присвоения звания города воинской славы
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Петрозаводск отметил годовщину присвоения звания города воинской славы 

Карельские вести 1 час назад
Смотрим, как это было На торжественных мероприятиях, которые прошли в карельской столице, побывала наша съемочная группа #птзвидео
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Гонщик, актер, президент. Чем занимаются звезды футбола после завершения карьеры Жаркое лето «Манчестер Юнайтед». Как изменится команда летом Никитин взял вину на себя. Что говорили после матча ЦСКА – СКА
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