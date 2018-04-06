Антонио Конте: «Челси» будет и дальше бороться за место в Лиге чемпионов"

Главный тренер «Челси» Антонио Конте перед матчем 33-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» заявил, что «синие» будут продолжать бороться за место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Конте выразил уверенность, что его игроки покажут себя в лондонском дерби. «Челси» с 56 очками после 31 тура занимает пятое место в турнирной таблице.

— Конечно, мы должны реально смотреть на вещи, — цитирует официальный сайт «Челси» Конте. — В воскресенье мы потерпели тяжелое поражение. У нас была возможность сократить отставание от «Тоттенхэма».

В то же время мы должны продолжать бороться, чтобы у нас была возможность попасть в Лигу чемпионов в будущем сезоне. Это будет нелегко. Мы должны выкладываться на сто процентов, демонстрировать желание и стремление до конца сезона. Это должно стать нашей целью до завершения чемпионата.

"Вест Хэм" показывал хороший футбол в недавних матчах и добился хороших результатов. Они стараются оторваться от зоны вылета и хотят победить, но нам тоже нужны три очка. Это лондонское дерби и большой матч. Мы хотим сохранить возможность бороться за место в Лиге чемпионов. Нам нужно финишировать в первой четверке.

На данный момент у нас двое травмированных — Луиз и Ампаду. Но Педро и Куртуа могут вернуться в строй. У нас есть время, чтобы проверить физическое состояние игроков, так что увидим. Но Луиз и Ампаду точно не сыграют, а за Педро и Куртуа мы будем наблюдать.

Каждый должен продемонстрировать желание и стремление сражаться до конца сезона. Это очень важно для меня, моего тренерского штаба и моих игроков. Наши болельщики заслуживают этого.

Челси — Вест Хэм Юнайтед