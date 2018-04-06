Денис Ковба: Верю, что в ближайшем будущем «Крылья Советов» будут бороться за самые высокие места 

— «Крылья Советов» сейчас ведут активную борьбу за повышение в классе. Верите, что Самара будет представлять премьер-лигу и перестанет быть «лифтом»? — Я, конечно, верю, что даже в этом году «Крылья» выполнят задачу и учтут ошибки, которые были до этого, закрепившись в РФПЛ, — приводит слова Ковбы "Евро-Футбол". — И дальше клуб будет развиваться и, может быть, в недалеком будущем будет бороться за высокие места, а не только за выживание или стыковые матчи. Думаю, что даже с этим тренерским штабом они уже могут добиваться результатов. Они знают, чего хотят, остается только добавить более опытных игроков при условии выполнения задачи выхода в премьер-лигу. В первую очередь, конечно, надо выйти, а потом уже дальше смотреть, как действовать.
После 30-ти туров ФНЛ самарский клуб занимает третье место в турнирной таблице, набрав 64 очка.