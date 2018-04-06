В Калининграде стартовала Эстафета пограничников

Сегодня в Парке Победы стартовала Эстафета пограничников. Защитники рубежей нашего государства собираются посетить места боевой славы в 12 приграничных городах Калининградской области.

Эстафета посвящена 100-летнему юбилею пограничной службы России. В течение двух месяцев группа будет проводить митинги, и организовывать для детей военно-спортивные игры. В каждый из городов пограничники будут привозить символ эстафеты — кубок.

Владимир Шевченко , первый зампредседателя Совета калининградской региональной организации Ветеранов-пограничников:

— Он своего рода олицетворяет историю, ведь там пограничный знак советского союза, пограничный знак Российской Федерации. Это тоже сохранение истории. И в последующем, в завершение Эстафеты, он будет у нас размещён в музее пограничного управления. На следующей неделе мы работаем в Багратионовском районе, в двух населённых пунктах. Затем Правдинский район, Озёрский район.