Кузнецова о своих мечтах, главном страхе и трагедии в Кемерово

Светлану Кузнецову неоднократно посещали мысли о завершении карьеры, но каждый раз она находила в себе силы продолжать работать. Об этом российская теннисистка призналась в интервью RT. Спортсменка предположила, что мир через 100 лет не станет лучше, объяснила, почему не стала ничего писать в социальных сетях, узнав о трагедии в Кемерово, и заметила, что хотела бы сфотографироваться с Владимиром Путиным . Кроме того, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» рассказала, на что променяла бы все свои титулы, и заявила, что хотела бы встретиться с поэтом Александром Пушкиным.

«Пока восстанавливалась от травмы, брала уроки вокала»

— Вы перенесли первую операцию за свою карьеру. Тяжело было возвращаться?

— До этого у меня уже была травма колена. Не скажу навскидку, после какой восстанавливалась дольше, но процесс реабилитации сейчас, показалось, длился целую вечность. Ситуация уже намного лучше. Но кисть всё равно даёт о себе знать после длительных нагрузок и тренировок. Я провела после травмы не так много матчей и стараюсь организовать себе как можно более плотный график турниров, чтобы набрать игровую форму. К « Ролан Гаррос » необходимо подойти, имея как можно больше матчей за спиной.

— В целом, вы довольны тем, как проходит процесс восстановления после травмы?

— Очень хотела принять участие в турнирах в Майами и Индиан-Уэллсе, но травма — это очень серьёзная штука. Если честно, думала, всё будет проходить куда проще.

— На протяжении четырёх месяцев после операции вы вели активную жизнь за пределами корта.

— Да, чем я только не занималась. Виделась с родителями, навещала племянников, с которыми провожу мало времени. Встречалась с друзьями. Выступала на разных передачах из серии «Короли фанеры» и даже сама вела некоторые музыкальные эфиры. Мне всё интересно, ведь вне корта я провожу так мало времени. Когда оно неожиданно образовалось, хотелось успеть всё: ходить на танцы, брать уроки вокала.

— Что понравилось больше всего?

— В основном речь шла о неких экспериментах. Если говорить о работе, то меня всегда привлекало телевидение. Но эта жизнь очень сильно отличается от той, которой я живу, будучи профессиональной теннисисткой. Попробовать заняться чем-то новым — интересно, но не факт, что на длительной дистанции мне это придётся по душе.

— А Олимпийские игры в Пхёнчхане смотрели?

— Нет. Даже не помню, где находилась в этот момент. Что-то проскакивало по телевизору, но я не задерживалась у него. Тем не менее, особенно рада за наших хоккеистов.

— Любите этот вид спорта?

— Когда приглашают на матчи, с удовольствием прихожу, если есть время. Но не могу сказать, что слежу за хоккеем пристально, хотя финальный матч Олимпиады с Германией получился нереально крутым.

«Понимаю, что в форме, когда способна долго бегать»

— Никогда после тренировки не говорили себе: «Всё, хватит, больше не хочу заниматься, доиграю сезон и закончу с теннисом»?

— Бывало такое, причём не только во время тренировок, но и после матчей. Но именно в подобные моменты и проявляется характер. Это своего рода закалка. Когда остынешь, осознаёшь, что это твоя работа и долг перед самой собой, болельщиками.

— Откуда вы черпаете мотивацию, чтобы 20 лет работать почти без перерывов?

— Прежде всего, я очень люблю играть, выкладываться на тренировках, после которых всегда очень хорошее психологическое и физическое состояние. В такие моменты чувствуешь, как обретаешь нужную форму. Плюс победы на турнирах придают силы и дополнительную энергию. Спорт — моя жизнь.

— А помните свою самую изнурительную тренировку?

— Их было достаточно. Когда хочешь достичь высот, всегда сложно. Однако на фоне матчей, которые порой длятся более трёх-четырёх часов, ничего изнурительнее нет. (Смеётся)

— Ваш режим тренировок претерпел изменения с учётом восстановления после травмы?

— Да, но тут дело даже не в травме. Занятия всегда изменяются в зависимости от того, на каком покрытии предстоит играть, физической формы — факторов очень много.

— Есть какой-то элемент или упражнение, выполняя которое, вы понимаете: «Всё, я в форме».

— Наверное, когда чувствую, что способна долго бегать.

«Могу поиграть ещё два-три сезона…»

— Многие теннисисты недовольны жёстким графиком игр в туре и отмечают, что невозможно участвовать в таком количестве турниров. Есть шанс, что организаторы сделают календарь более мягким?

— Согласна, что он очень тяжёлый, но смягчать никто ничего не будет. Теннисисту очень сложно принимать решения в такой ситуации, тяжело определиться, в каком количестве турниров участвовать, ведь на них нужно заявляться заранее. Спонсорам же нужно продавать рекламу. У тебя в любой момент может что-то заболеть, поскольку график очень плотный.

В итоге тебя заставляют играть в любом состоянии, отзаявиться нельзя. А если, наоборот, заявляться на небольшое количество турниров, то обязательно получится, что будешь рано вылетать и останешься без игровой практики. Я играю с января по ноябрь на протяжении 16 лет. Это очень сложно. При этом, когда я возвращалась после травмы колена, ни на одном турнире мне не дали wildcard.

— После травмы руки приоритетным для вас будет одиночный разряд?

— Да, буду фокусироваться только на личных матчах. О парном разряде пока даже не думаю и не хочу там выступать.

— В Москве вы тренировались под присмотром Игоря Андреева , который на днях был назначен капитаном сборной России.

— Не в курсе дел Федерации тенниса России (ФТР), но слышала об этом решении. Думаю, для Игоря эта должность очень важна. Поздравила его. При этом мне жаль, что прежний капитан национальной команды Анастасия Мыскина покинула свой пост. А у Андреева всё должно получиться.

— Себя, если рассуждать гипотетически, видите в этой роли?

— Всё возможно. Чем чёрт не шутит. (Смеётся) Жизнь — непредсказуемая штука, и никогда нельзя ничего загадывать.

— Вы уже думали, чем займётесь по окончании игровой карьеры?

— Конечно, я уже заглядывала в будущее. Мне 32 года. Могу поиграть ещё два-три сезона, но дальше всё равно придётся ставить перед собой новые цели и задачи.

«На корте помню, что своим поведением подаю пример детям»

— Как известно, вы с Анастасией Мыскиной находитесь в хороших отношениях. Дружба в женском теннисе возможна?

— Когда выходишь на корт, дружить с кем-то из соперниц действительно очень сложно, хотя некоторые умудряются. Я же практически ни с кем в туре близко не общаюсь. Отношения нормальные, но близких друзей в теннисе у меня нет.

— Ваши друзья в принципе не связаны с миром тенниса или они уже завершили карьеру?

— Некоторые не имеют к теннису никакого отношения, а некоторые действительно уже успели закончить с ним.

— Часто ли вы смотрите теннисные матчи с участием соперниц?

— Сейчас, например, следила за турниром в Майами. Некоторые матчи получились очень интересным. Но вообще предпочитаю смотреть игры мужского одиночного разряда. Просто больше нравится, как они действуют на корте.

Александр Зверев во время финального матча в Майами едва не разбил ракетку. Почему вы не позволяете себе таких проявлений эмоций?

— Бывает, внутри всё клокочет. Когда тебе 20 лет, ты можешь позволить себе такое поведение. Для многих это просто средство самовыражения. Я же стараюсь вести себя корректно, спокойно. Считаю, должна своим поведением подавать пример детям, а если начну вести себя иначе, это будет не очень правильно по отношению к зрителям.

— Совершали ли вы на корте поступки, за которые сейчас вам неловко?

— Может, поругалась с каким-нибудь судьёй… Тяжело сдержаться, когда ты на эмоциях, а рефери пытается тебе что-то объяснить. В этот момент думаешь: «Что ты мне вообще тут говоришь»?!

«Коронное блюдо? Могу организовать бутерброды»

— Вы достаточно активны в социальных сетях. По какому принципу ведёте свой Instagram?

— Как чувствую, так и делаю, показываю ровно столько, сколько хочу, чтобы увидели и лучше узнали меня другие люди, поклонники, друзья. И, конечно, это часть работы.

— В какой стране у вас больше всего активных поклонников, которые прибегают за автографом, могут и у отеля подкараулить?

— Слава Богу, у отеля меня никто не ждёт, мне кажется, это нарушение личного пространства. Например, ко мне очень часто подходят на улицах во время US Open, что удивительно, но очень приятно. Я предпочитаю, чтобы меня узнавали на кортах, а не вне их.

— Если брать обязательные для теннисистов мероприятия, например, фотосессии, различные шоу, есть ли среди них любимые или те, в которых хотелось бы принять участие?

— Хотелось бы попробовать себя в шоу отдельно от тенниса, на мероприятиях вокруг турниров всегда есть возможность принять участие.

— WTA недавно опубликовал ролик, в котором Дарья Касаткина Дарья Гаврилова попробовали свои силы в приготовлении пасты в одном из рестораном Чарльстона. Не было бы интересно принять участие в чём-то подобном?

— Только не про кулинарию! (Смеётся) Что-то другое было бы интереснее.

— То есть, у вас нет коронного блюда?

— Могу, конечно, какие-то бутерброды организовать, но в основном сама не готовлю.

— Американский булли, которого вы завели после травмы, тоже живёт в вашем безумном графике?

— Он очень не любит летать, поэтому я стараюсь по минимуму его брать. В Москве он круглые сутки со мной, ждёт с тренировок в машине или даже на корте. А так он живёт у друзей.

«Надеюсь, после этой трагедии что-то всё-таки сдвинется»

— Вы часто заявляли о том, что являетесь патриоткой. Следили ли за тем, что происходило в Кемерово?

— Да. Я целый день смотрела новости, просматривала Instagram, следила за тем, что говорят люди, но сама ни одного поста не выложила, потому что не хотела никого провоцировать — видела, как реагируют люди на любые комментарии. Мне было до боли плохо, я очень сильно переживала, но написать «Скорбим» это всё равно, что ничего не написать. Мне очень жаль, что в нашей стране обращают внимание на глобальные проблемы только тогда, когда происходит подобное. Надеюсь, после этой трагедии что-то всё-таки сдвинется.

— У вас всегда очень сильная гражданская позиция. Никогда не думали связать свою жизнь с какой-либо общественной деятельностью?

— Никогда не говори никогда. Я бы очень хотела приносить пользу, работать ради изменений в теннисе, в стране, наметить для этого некий план и выполнять задачи.

— Есть ли шанс, что Россия снова станет теннисной страной?

— Для того, чтобы она стала по-настоящему теннисной, нужно сделать очень много. Глобально — следует поменять систему, теннисную школу, построить больше объектов, привлечь тренеров. Необходимо огромное финансирование. А с этим очень сложно.

— Помимо тенниса вы неравнодушны к футболу. Сейчас есть возможность следить за матчами «Зенита»

— Смотрю, когда я могу. Конечно, я предпочитаю следить за матчами «Барселоны», «Ювентуса» и других больших клубов. Это совершенно иной уровень. Чемпионат мира по футболу для нашей страны — огромное достижение, я надеюсь, что всё пройдёт отлично, будет построено больше спортивных сооружений, что в будущем приведёт к развитию футбола. Хочется, чтобы страна развивалась во всех направлениях, в разных видах спорта. Хочется быть гордой за нашу страну, за наших атлетов.

«Сделала бы селфи с Путиным»

— Год назад «Барселона» пригласила вас посетить один из матчей и вручила вам именную футболку. Как это произошло?

— У меня есть знакомые, которые дружат с президентом клуба. Это уже моя вторая футболка. Кстати, я только сейчас вспомнила, мне её должны подписать все футболисты, я её отдала и забыла забрать. (Смеётся)

— Сейчас очень модно делать селфи с известными людьми. С кем бы не из мира спорта вы сами хотели сфотографироваться?

— С Владимиром Путиным. Как раз селфи не из мира спорта.

— Матчи чемпионата мира в России удастся посетить или график турниров не позволит?

— У меня пока не было возможности приобрести билеты из-за участия в турнирах. Если появится время, то, естественно, с удовольствием схожу и понаблюдаю, тем более, раз турнир пройдёт в нашей стране. После Уимблдона у меня как раз запланирован небольшой перерыв. Впрочем, посмотрим, я так далеко не планирую.

— А вообще, насколько далеко вы выстраиваете свой график?

— Когда у меня не было травмы, всё было очень просто и понятно: я начинаю свой год в Австралии, после «Уимблдона» маленький перерыв, я еду в Америку, знаю свою позицию в десятке. Сейчас я тридцатая, соответственно, матчей нет, сезон начался позже. В данный момент я набираю как можно больше турниров на грунте, но здесь очень важно не перегрузиться. Поэтому график будет зависеть от состояния кисти, от результатов, от самочувствия. Сейчас приоритетом для меня является только «Ролан Гаррос».

«Жалею, что мало прислушиваюсь к себе»

— Выберите то, что вам ближе. Полёт в космос или погружение на глубину?

— Ни то, ни другое. (Смеётся) И там, и там плохо. Но если выбирать, то полёт в космос, потому что это вверх.

— Комедия или драма?

— Комедия.

— Кроссовки или туфли на шпильках?

— Кроссовки.

— Ложь во благо или обидная правда?

— Обидная правда.

— Кафельников или Сафин?

— Сафин.

— Закончите фразу. Я бы не раздумывая поменяла все свои титулы и призы на…

— …на счастливую семью.

— Больше всего в жизни я боюсь…

— …потерять близких.

— Я готова навсегда отказаться от…

— Не знаю. От перелётов. Устала от них.

— Самый дорогой поход в бутик мне обошёлся…

— Очень дорого. (Хохочет) Давайте не будем уточнять.

— Я никогда в жизни не соглашусь рекламировать…

— …средства личной гигиены.

— Когда вы в последний раз плакали?

— Неделю назад, или уже две. Две, наверное. Был эмоциональный повод.

— О каком свидании будете помнить всю жизнь?

— Мне сейчас все свидания вспоминать? Было такое, есть о чём рассказать. Вы меня заставляете краснеть!

— Это было в юности?

— А что, сейчас старость? (Смеётся) Нет, это было в разумном возрасте.

— С кем бы из известных исторических персонажей вы бы встретились и провели день, если бы была возможность?

— (После паузы) Сейчас скажу одного, а потом вспомню кого-нибудь другого. Пусть будет Александр Пушкин.

— Какая из прочитанных книг за последнее время произвела самое сильное впечатление?

— Я читала много испанской литературы. Наверное, произведения Карлоса Сафона.

— О чём вы жалеете больше всего?

— Что мало прислушиваюсь к себе.

— Есть ли на Земле место, куда бы вы согласились уехать прямо сейчас?

— Одна? Если одна, то мне и тут отлично. В принципе, и не одной мне в Москве тоже нравится. А если с кем-то, то я бы полетела на Бору-Бору.

— Что ждёт мир через 100 лет?

— Если возрастёт число трагедий, которые происходят сейчас, то ни к чему хорошему это не приведёт. Честно говоря, я не вижу какого-то позитива.

— На какой философский вопрос вы бы хотели получить ответ?

— (После паузы) В чём сила, наверное.