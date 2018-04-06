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Коломейцев: «Не люблю соцсети, больше по душе личное общение с близкими и друзьями»
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Коломейцев: «Не люблю соцсети, больше по душе личное общение с близкими и друзьями» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев рассказал, почему скромность украшает футболиста. Игрок признался, что не проводит свободное время в социальных сетях.
— Лидерство в чемпионате? Как выяснилось, это не такая легкая роль. Одно из главных ощущений — кто-то дышит в спину. Страха нет. Есть конкуренты — сильные и достойные. И для них, и для нас оставшиеся матчи — финальные матчи. В чемпионате России простых развязок не бывает. И зритель, который придет на матч с «Ростовом», может быть уверен: будет настоящая битва.
— Главный тренер как-то упрекнул журналистов: мол, недооценивают Коломейцева, скромного, но такого полезного игрока для команды.
— Лестно было услышать такие слова от Юрия Палыча. Я привык, что тренер дает оценку футболисту, и этого достаточно. Есть в футболе такое явление: забивает решающий гол нападающий — его хвалят, он — герой дня. Но только внутри команды в полной мере осознают: мы тут все работали, достижение — общее на всех. Я привык работать на общий результат, это правда.
— А ещё — оставаться в тени, лишний раз не напомнить о себе.
— Иногда меня спрашивают: «где размещаешь фотки?», «почему тебя нет в соцсетях?». Ребята, так сложилось. Не тянет. Хорошо помню, как лет двенадцать назад начались «Одноклассники». Потом друзья и знакомые обратились к другим соцсетям. У меня даже желания не возникало регистрироваться. Больше по душе личное общение с близкими, с друзьями.
Публичная жизнь? Вспоминаются тренерские наставления: не растрачивайте энергию, берегите время для отдыха, качественного восстановления… Вот у меня так: от тренировки к тренировке, от матча к матчу.
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