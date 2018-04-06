Российские авиадиспетчеры выиграли Чемпионат мира по хоккею

45-й чемпионат мира по хоккею среди авиадиспетчеров.которого завершился в пятницу на арене санкт-петербургского дворца спорта «Юбилейный».

Второе место заняла вторая российская сборная. И лишь третьими в этом году стали канадцы. Таким образом, отечественным «небесным лоцманам» удалось взять убедительный реванш у заокеанских «контролеров воздушного траффика», взяв пример с главной команды страны, которая недавно выиграла хоккейный турнир на XXIII Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Помимо хозяев и «кленовых листьев», в розыгрыше первенства в Санкт-Петербурге принимали участие диспетчеры и несколько пилотов гражданской авиации из Соединенных Штатов, Чехии и Словении.

Как сообщил «Ридусу» пресс-секретарь ГК ОрВД Николай Ивашов, с приветственным словом к участником и гостям обратились первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, легендарный хоккеист, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов . А первое вбрасывание совершила другая легенда отечественного хоккея — также обладатель олимпийского золота и североамериканской серебряной вазы Алексей Гусаров . Россия была представлена сразу тремя сборными под не лишенным иронии названиями: SnowMen, SnowBalls и Russian Bears. Все ледовые дружины представляли российского естественного монополиста в области аэронавигационного обслуживания — ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Это не удивительно, ведь руководство предприятия активно поддерживает любительский спорт. Чемпионами стали «снеговики», набравшие 100% возможных очков. У «снежных комьев» оказалось на три меньше.

Стоит заметить, что организаторы чемпионата, начиная с самого первого розыгрыша, который прошел еще в 1972 году в Бостоне, очень заботятся о здоровье диспетчеров. Ведь если турнир будет изобиловать травмами, то по его окончанию воздушным движением по обе стороны океана будет некому управлять. Поэтому игры проводятся по правилам чемпионатов среди ветеранов — без зубодробительных силовых приемов и убойных щелчков.

Победитель же определяется по 10-очковой системе. Матч состоит из трех периодов по 12 минут. За каждую игру можно набрать целых 10 очков. Одно, за первую шайбу, два — за каждый выигранный период, еще одно — за последнюю или, как говорят в авиации, крайнюю шайбу. И, наконец, два очка — за выигранную встречу.

В случае ничьей матче и в каждом периоде соперники получают по очку. Если счет на протяжении всего матча так и не будет открыт — по 5 очков. Команды-участники, которых в этом году было 17, обычно разделены на четыре дивизиона. Чемпионом становится тот, кто наберет больше всех очков, плей-офф как такового нет. Сегодня опередить конкурентов удалось нашим соотечественникам. Причем, уже 8-й раз в истории.

Кстати, не стоит думать, что авиадиспетчеры — такие неженки, которые боятся силовой борьбы и сильно пущенных шайб. Просто избегать травмоопасных ситуаций — это составляющая основной работы. А главная цель занятий спортом — быть в отменной физической форме, без которой воздушными судами не поуправляешь.

Живой и яркой иллюстрацией мужества и отменного здоровья диспетчеров стал один из игроков, выступавший за команду из Флориды (США). Он в свободное от игр время отметился на всех экскурсиях по петербургским достопримечательностям, выделяясь своим внешним видом. Этот мужественный человек был одет примерно так, как гуляют по его родному штату. Несмотря на суровую питерскую погоду, он был в шортах и пляжных сланцах. И ни разу даже слегка не замерз, по собственным словам.

Между тем, в следующем году перед российским аэронавигаторами встает новый вызов. В Москве пройдет Кубок Европы по футболу среди авиационных диспетчеров и пилотов. Как многократным победителям данного соревнования, россиянам придется приложить все усилия для поддержки своего реноме и победного почина хоккеистов.