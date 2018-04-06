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Агент оценил шансы Александра Головина перейти в лондонский «Арсенал»
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Агент оценил шансы Александра Головина перейти в лондонский «Арсенал» 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Известный агент Шандор Варга оценил шансы игрока ЦСКА Александра Головина пополнить ряды лондонского «Арсенала». Напомним, в первом матче четвертьфинала ЛЕ «Арсенал» разгромил ЦСКА со счетом 4:1. Единственный гол за «армейцев» забил Александр Головин. «После матча я еще ни с кем не говорил, только поздравил Венгера с победой. Головин провел отличный матч, хорошо сыграл, забил отличный гол. „Арсенал“ следит за ним уже почти два года, поэтому мне кажется, эти два матча должны стать неплохим шансом, чтобы стороны смогли принять решение. После такого гола со штрафного можно сразу заключать договор с Головиным? Нет, „Арсенал“ не тот клуб, который будет кого-то подписывать за один забитый мяч. Головин был близок к тому, чтобы перейти в „Арсенал“, были переговоры. Там серьезно следят за Александром, даже за тем, как он действует без мяча. Но еще раз скажу, лондонцы не будут подписывать игрока за одно успешное ттд. Конечно, он забил очень красивый гол, но это не будет основной причиной трансфера», — прокомментировал Варга. В текущем сезоне Александр Головин провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, где отметился шестью голами и сделал четыре результативные передачи.
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