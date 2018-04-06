Телекомментатор Стогниенко поделился мнением о матче ЦСКА — «Арсенал»

Популярный российский телекомментатор Владимир Стогниенко поделился в беседе с "Газетой.Ru" мнением о матче между лондонским «Арсеналом» на "Эмирейтс" в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.

"ЦСКА дал «Арсеналу» играть в тот футбол, который у «канониров» получается. Армейцам катастрофически не хватает ресурсов. Ехать на старых ресурсах уже невозможно. ЦСКА молодцы, они дальше вех прошли в еврокубках, выиграли у «Лиона». Но рано или поздно должен был попасться соперник, на которого просто не хватит физических сил", — заявил специалист.

Стогниенко также прокомментировал тот факт, что игроки ЦСКА отказались от общения с прессой.

"С точки зрения журналистов это, безусловно, неправильное поведение игроков. К сожалению, у нас такие ситуации происходят уже не первый раз. Разумеется, с репортерами лучше общаться. Но если они не хотят, как их заставить?" — отметил он.

Ранее лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над московским ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров».

Полный текст интервью с популярным российским телекомментатором можно прочитать здесь.