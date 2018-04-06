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Роналдо вспомнил о матче со «Спартаком» в Москве: «Мне удалось забить замечательный гол»
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Роналдо вспомнил о матче со «Спартаком» в Москве: «Мне удалось забить замечательный гол» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший нападающий «Интера» Роналдо дал интервью, в котором вспомнил о противостоянии со ”Спартаком” в полуфинале Кубка УЕФА в сезоне-1997/98.
После победы в Милане со счетом 2:1 «Интер» отправился в Москву. Андрей Тихонов на 12-й минуте вывел «Спартак» вперед, но итальянцы одержали волевую победу благодаря дублю Роналдо. Второй гол бразилец забил на 75-й минуте, обыграв нескольких защитников и вратаря Александра Филимонова.
”Было очень холодно. Наверное, минус 18 градусов. Поле покрыто снегом, в связи с чем начало игры было перенесено на два часа. Мне удалось забить замечательный гол, хотя хорошо сыграла вся команда. Это была хорошая игра. Хорошее противостояние, от которого мы получили удовольствие”, — цитирует Роналдо passioneinter.com.
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