Бубнов: «Шансы на проход ЦСКА в полуфинал Лиги Европы — пять процентов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги первого матча 1/4 финала Лиги Европы между московским ЦСКА и лондонским «Арсеналом» (1:4). По его словам, оборона «армейцев» была не способна справляться со скоростными атаками «канониров».

"ЦСКА сыграл в очень привлекательный футбол, удивил Венгера, но ничего не смог добиться. В обороне «армейцы» были способны сыграть надежнее. Получили четыре, а могли и больше. С другой стороны ЦСКА не использовал очень много отличных подходов. Видно, что Муса набрал хорошие кондиции, но его уровень мастерства сильно уступает игрокам «Арсенала», которые забили все свои моменты в первом тайме.

В чемпионате России оборона ЦСКА играет надежно, но это впечатление часто испаряется в еврокубках. Другие скорости, другой уровень сопротивления и мастерства оппонентов. Было бы правильнее вернуть Вернблума в опорную зону, чтобы команда действовала надежнее в центре поля. Головин оставил очень приятное впечатление, думаю, он обратил на себя внимание в Европе. Был очень активен, дирижировал, разгонял атаки и, конечно, забил потрясающий гол.

Шансы ЦСКА на проход? Их нет. «Арсенал» очень мотивирован, им нужно спасать сезон, поэтому они не расслабятся даже при таком комфортном преимуществе. Даю ЦСКА 5 процентов, но по большому счету это — формальность", — сказал Бубнов.