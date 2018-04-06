Мутко подтвердил, что 21 апреля на «Волгоград Арене» состоится первый матч

Чиновник рекомендовал волгоградскому губернатору Андрею Бочарову возглавить штаб по подготовке матча или поручить это одному из своих заместителей. Мутко отметил, что клуб «Ротор» сейчас не имеет опыта проведения таких масштабных событий. «Прошу оргкомитет ЧМ-2018, и Министерство спорта и Российский футбольной союз оказать полностью поддержку. 3 апреля Минспорта выдал разрешение на ввод арены в эксплуатацию.

»Мы должны уже сейчас тестировать и контролеров-распорядителей, и волонтеров, и все службы эксплуатации. Есть опыт первого тестового матча в Екатеринбурге, надо все учитывать. Тестовые матчи для того и нужен, чтобы мы по ходу обучали персонал, набирались опыта», — пояснил Виталий Мутко.

В целом, по словам Мутко, регион успешно завершает подготовку к ЧМ-2018.

Андрей Бочаров подчеркнул, что в самом начале работы многие не верили в участие Волгограда в чемпионате: «Мы помним 2014 год, помним скепсис людей, которые не понимали и не верили, что может произойти такой сдвиг. Но при совместной работе, поддержке федерального центра и Президента нам удалось выйти на такой результат», — рассказал губернатор.

Напомним, что 45-тысячный стадион «Волгоград Арена» построен к ЧМ-2018 на месте бывшего стадиона «Центральный». Добавим, что слухи, о том, что стадион принят с недоделками, не подтвердились.

Определено, что первый тестовый матч на нем проведет местный клуб «Ротор», борющийся за выживание в Футбольной национальной лиге (ФНЛ, второй по значимости дивизион российского футбола — прим. «ФедералПресс» ) — команда будет принимать «Луч-энергию» из Владивостока.

Как сегодня пояснил Виталий Мутко, организационную нагрузку в тестовых матчах будут увеличивать постепенно — в первой игре будет 15 тысяч зрителей, во второй до 30 тысяч и только затем лимиты будут сняты.

Добавим, что 9 мая на «Волгоград арене» состоится финал Кубка России.

Фото: пресс-служба губернатора Волгоградской области